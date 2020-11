Juan Martin Del Potro non molla: “Voglio giocare le Olimpiadi”

Se c’è qualcuno sfortunato nel circuito, quella persona si chiama Juan Martin Del Potro, che ha avuto una carriera segnata da diversi infortuni.

La Torre di Tandil non gareggia da circa un anno e mezzo, a causa di un nuovo intervento al ginocchio, però arrendersi è una parola che non entra nel vocabolario dell’argentino. “È vero che mi costa molto tornare. Non posso nasconderlo. Ma ho ancora la voglia di giocare. Sto lottando contro il ginocchio ma sento che la mia avventura nel tennis non è finita, credo di non doverla finire adesso ”, ha dichiarato in un’intervista a ESPN.

Del Potro ha anche un obiettivo in mente di tornare in campo. “Voglio partecipare ai Giochi Olimpici, ho ancora questa speranza. Con la dannata pandemia sono stati rinviati al 2021, ma continuerò a lottare perché credo che sarebbe un premio rappresentare di nuovo l’Argentina”, ha spiegato.

L’ultima operazione al ginocchio potrebbe dettare, per molti, l’addio definitivo al tennis, tuttavia, Del Potro ha ricordato ancora una volta che è abituato (purtroppo) a combattere. “Il mio grande problema è stata la mia terza operazione al polso nel 2015. Per fortuna la mia carriera non è finita lì, grazie a Dio. Amo il tennis e voglio incontrare di nuovo tutti quelli che mi hanno aiutato nella mia carriera e voglio farlo all’interno del campo, non all’esterno. Questo è il mio posto naturale”, ha concluso.