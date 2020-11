Challenger Maia: Il Tabellone di Quali. Riccardo Bonadio al via

Challenger Maia – Tabellone di Quali

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Joao Monteiro vs [5] Michael Vrbensky

2. [1] Geoffrey Blancaneaux vs [WC] Luis Faria

3. [WC] Tiago Cacao vs [6] Altug Celikbilek (non prima ore: 15:30)

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Riccardo Bonadio vs Filip Cristian Jianu

2. [4] Nino Serdarusic vs Michael Geerts

3. Harri Heliovaara vs [7] Nikolas Sanchez Izquierdo (non prima ore: 16:00)

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Elmar Ejupovic vs [8] Maxime Hamou

2. [2] Igor Sijsling vs Duje Ajdukovic (non prima ore: 16:00)