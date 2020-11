Circuito Junior, i risultati della settimana: buone prestazioni per Romano e Moccia in Polonia

Sono stati appena tre i tennisti italiani scesi in campo questa settimana nei vari tornei internazionali del circuito Juniores. In Polonia, nel G3 di Sobota disputato sul cemento indoor, Filippo Romano ha superato le qualificazioni (vincendo i primi due incontri al super-tiebreak del terzo set) ed un turno nel tabellone principale per poi arrendersi, pur combattendo, al cospetto del numero quattro del seeding Verdier; nello stesso torneo, al femminile, buona prova per Carlotta Moccia che, da testa di serie numero uno del tabellone cadetto, si è garantita l’accesso al tabellone principale dove però nulla ha potuto contro Maelie Monfils, sorella del più famoso Gael.

Niente da fare in Finlandia, nel G5 di Nastola, per Sami Stracquadanio: l’azzurro, uscito sconfitto al primo ed unico turno delle qualificazioni contro Vainikka per 6-2 6-1, è stato ripescato nel main draw come lucky loser ma è stato battuto in tre parziali al primo turno dalla wild card locale Paldanius per 6-0 4-6 6-4.

J3 Sobota (Polonia – G3 – Cemento indoor)

Q1 – Filippo Romano (5,ITA) b. Oskar Grzegorzewski (POL) 6-7(5) 6-3 10-7

Q2 – Filippo Romano (5,ITA) b. Dusan Baranec (SVK) 4-6 6-3 10-6

TDQ – Filippo Romano (5,ITA) b. Etienne Marty (3,FRA) 6-4 6-4

R1 – Filippo Romano (Q,ITA) b. Marcel Dzielo (WC,POL) 6-0 2-6 7-5

R2 – Thibault Verdier (4,FRA) b. Filippo Romano (Q,ITA) 6-4 7-5

J5 Nastola (Finlandia – G5 – Cemento indoor)

TDQ – Markus Vainikka (FIN) b. Sami Stracquadanio (ITA) 6-2 6-1

R1 – Oskari Paldanius (WC,FIN) b. Sami Stracquadanio (LL,ITA) 6-0 4-6 6-4

Q1 – Carlotta Moccia (1,ITA) b. Olivia Bergler (POL) 6-4 3-6 12-10

Q2 – Carlotta Moccia (1,ITA) b. Lavinia Morreale (WC,GER) 7-5 7-5

TDQ – Carlotta Moccia (1,ITA) b. Laura Koralnik (POL) 7-6(4) 6-4

R1 – Maelie Monfils (FRA) b Carlotta Moccia (Q,ITA) 6-4 7-5