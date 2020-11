Australian Open: La data di inizio dovrebbe essere il 01 febbraio. I giocatori in Australia entro il 07 Gennaio

Sembra che la telenovela dell’Australian Open stia per finire.

Secondo numerosi media australiani, il 1 ° febbraio si preannuncia come la data più probabile per l’inizio del primo Grande Slam della stagione.

Ricordiamo che il governo della regione di Vittoria si aspetta che i tennisti trascorrano 14 giorni in quarantena prima di iniziare a prepararsi per il torneo. Tuttavia, secondo The Age, cresce la speranza che in quel periodo i giocatori possano allenarsi senza restrizioni, con lo scopo di non avere forfait tra i big.

Tutto indica che i giocatori dovranno essere a Melbourne prima del 7 gennaio.