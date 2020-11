Lewis Hamilton gioca a tennis con suo padre (Video)

Il campionissimo di Formula 1 Lewis Hamilton ha pubblicato sui propri social un video divertente, in cui gioca a tennis con suo padre. Il tennis è una delle passioni del britannico, che pratica spesso in famiglia o con i suoi miglori amici. Più volte Lewis è stato avvistato nel Royal Box dei Championships mentre assisteva ad alcuni incontri del torneo.

Nel messagio, Lewis dice: “Mio padre e io non siamo bravi a tennis, ma stiamo cercando di migliorare. Uso sempre uno slice corto per batterlo e lui ci casca ogni volta. Finalmente oggi mi ha fregato lui! Le persone mi chiedono, come festeggerai? Abbiamo la vita da festeggiare e trascorrere del tempo con la famiglia è il modo in cui festeggio”.

My dad and I aren’t great at tennis but we are trying to get better. I always use a slice to beat him and he always falls for it. He’s finally got me today🤣 People ask me, how will you celebrate? We’ve got life to celebrate and spending time with family is how I am celebrating. pic.twitter.com/VOthGkIkok

