Le ATP Finals di Londra si aprono e chiudono con un vincitore russo: Daniil Medvedev “Ringrazio molto Nikolay Davydenko per essere stato un’ispirazione per me e per molti bambini che amano il tennis nel nostro paese”

11 anni fa, quando le Finals ATP si giocarono per la prima volta alla O2 Arena di Londra nel 2009, fu sempre un russo, Nikolay Davydenko, a vincere. Già in una fase avanzata della sua carriera, Nikolay vinse in finale il titolo più importante della sua vita da professionista, sconfiggendo Juan Martín Del Potro, campione degli US Open due mesi e mezzo prima, nella finalissima.

Ora, 11 anni e 12 edizioni dopo, il ciclo delle finals ATP di Londra si è chiuso con un nuovo titolo russo. Daniil Medvedev ha ‘imitato’ il suo connazionale – e uno dei suoi idoli – e alla fine della partita non ha dimenticato ‘Kolya’. “Ringrazio molto Nikolay per essere stato un’ispirazione per me e per molti bambini che amano il tennis nel nostro paese”, ha dichiarato il tennista moscovita.