Da Ortisei: Niente da fare per Roberto Marcora. Domani in campo Federico Gaio nei quarti di finale (Con il programma completo)

Dopo la bella vittoria di martedì contro Lorenzo Musetti allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südrol Roberto Marcora non riesce a ripetersi e perde sorprendentemente al secondo turno. Dopo una partita troppo fallosa da parte dell’azzurro vince Julian Lenz, tedesco numero 256 del mondo, per 6:3, 7:6 (4) in un ora e 24 minuti di partita.

Marcora dopo il brillante primo turno oggi parte subito male, va sotto 0:2, pareggia i conti sul 2:2, va ancora sotto 2:4, non concretizza nessuna delle tre palle break nel semo game e deve consegnare il primo set al suo rivale. Il 31.enne di Busto Arsizio nel secondo set perde il servizio nel game di’apertura, deve annullare due palle break per il 4:1 “pesante” per il tedesco. Ci riesce e prende l’ultimo treno utile per rimanere in parta togliendo il servizio al suo

avversario nel decimo game grazie al nono doppio fallo di Lenz. Si va al tiebreak, dove Marcora viene tradito dal rovescio commettendo due errori evitabili sul 3:3 e saluta la Val Gardena.

L’unico azzurro in gara domani nei quarti di finale all’ultimo challenger italiano di questa stagione 2020 è dunque Federico Gaio. La sesta testa di serie sfiderà Aslan Karatsev.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexandre Muller vs Illya Marchenko

2. [6] Federico Gaio vs [3] Aslan Karatsev

3. Julian Lenz vs [5] Antoine Hoang

4. Tomas Machac vs [2] Ilya Ivashka

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Maxime Cressy / Arthur Rinderknech

2. [1] Andre Begemann / Albano Olivetti vs Francesco Forti / Federico Gaio