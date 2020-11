ATP Finals 2020: Alexander Zverev ancora in corsa. Diego Schwartzman meno

Nella sfida tra gli sconfitti del primo turno del gruppo Tokyo 1970, Alexander Zverev (ATP 7) è riuscito a conquistare la prima vittoria in questa edizione delle ATP Finals battendo per 6-3 4-6 6-3 Diego Schwartzman (9) in 2h13′. Il tedesco ha così riacceso le speranze di qualificarsi alle semifinali, spegnendo quasi definitivamente quelle dell’argentino. Ora l’unico ostacolo che lo separa da questo traguardo è l’avversario di venerdì (in diretta su RSI LA2 e in streaming): Novak Djokovic (1).

Come nella finale di Colonia persa tre settimane fa sempre contro il 23enne, nel primo set l’argentino ha faticato ad imporre i propri ritmi, subendo piuttosto quelli del rivale. Quando anche la seconda frazione sembrava nelle mani del vincitore del 2018, il sudamericano ha ritrovato la bussola del gioco recuperando un break di svantaggio e portando la contesa al terzo set, che ha però visto il tedesco strappare definitivamente il servizio a Schwartzman nel quinto e nel nono game.