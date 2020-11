Intervista a Jannik Sinner dal Corriere della Sera: “E stata una stagione stranissima: avrei voluto giocare di più, imparare di più e più velocemente”

Intervista a Jannik Sinner: “Il mio tennis, il Milan, le ragazze” (di Gaia Piccardi, Corriere della Sera di Lunedì 16 Novembre)

Sinner la prima vittoria nel circuito è stata come l’aveva immaginata? «Mi sono emozionato, sono umano, anche se le emozioni le vivo più dentro che fuori. Bello, poi ho pensato: ora comincia il lavoro duro».

Perché era così corrucciato mentre aspettava la coppa? «Eh… stavo cercando di capire perché avevo perso il secondo set della finale».

Ci è riuscito? «Si: mi sono messo a pensare troppo e Pospisil è salito di livello. Dopo una partita, vinta o persa, mi piace comprendere quello che e successo. Solo con Medvedev, a Marsiglia, non ho capito: a un certo punto ha cambiato gioco e io non mi sono accorto. Strano, perché di solito in campo sono sveglio. Sono andato a dormire senza sapere. Non ho chiuso occhio».

Con II titolo di Sofia è fluito un anno felice per lei nonostante la pandemia, iniziato al n.78 e concluso al n.37 del ranking. Si dà un bel voto? «E stata una stagione stranissima: avrei voluto giocare di più, imparare di più e più velocemente». Imparare cosa? «Come stare dentro il circuito, come allenarmi con i big, come non sprecare energie inutili. Ora mi sento più a mio agio, l’anno scorso no».

Apprezza tutto della vita del tennista professionista? «Le interviste poco». Beh, grazie: acceleriamo? «No, no, so che le devo fare. Anche stare nella bolla con i tamponi e le quarantene è dura. Ma va fatto. Punto».

Riccardo Piatti cos’è per lei, a questo punto? «Un allenatore, ma anche un grande amico. Parliamo tutto il tempo di tennis: durante il lockdown, con suo figlio Rocco e la moglie Gaia, ci siamo abbuffati di match alla televisione. Un secondo padre? Si, ci può stare».

Piatti dice che la sua forma è la normalità. Ma cosa signiflca «normale»? «Che sono un tipo semplice: non mi faccio tanti problemi né perdo tempo con cose che non mi interessano». E cosa le interessa? «Mi diverto sui go-kart, a tirare calci a un pallone. Tifo Milan perché a Bordighera il mio primo compagno di casa era un milanista sfegatato. Mi sono appassionato».

Le ragazze, ora che è noto, hanno iniziato a tarie II filo? (lungo silenzio) «Si». E una buona notizia? (lungo silenzio) «Si». Non è che fugge con una sventola e perde il tocco magico sulla palla? «No, tranquilla. So bene quai è la mia priorità». Cos’ha Rafa Nadal, affrontato nel quarti a Parigi, più degli altri? «È superiore di testa. Tira pesante come tutti però capi sce i momenti, sa esattamente cosa deve fare, come e quando. E un’altra cosa». E a lei cosa manca per arrivare lì? «I colpi, la testa, il fisico. Tutto. Il dottore ha detto che non ho ancora finito di crescere e svilupparmi. Che so tirare il dritto e il rovescio lo sappiamo, però devo migliorare in ogni aspetto, assestarmi fisicamente. Ci vuole tempo. Parte tutto dalla mente».

Sasha Zverev non le sta simpatico, confessi. «Perché me lo chiede?». Perché a Parigi, quando ha vinto lei, e Colonia, quando ha vinto lui, facevate scintille. «Ha vinto più di me, ha più esperienza, lo rispetto però quello che ha detto al Roland Garros per spiegare la sua sconfitta è un controsenso: aveva la febbre ma nel terzo e quarto set correva più di prima? Boh. Questi discorsi Nadal e Federer non li fanno».