Novak Djokovic e i cambiamenti del circuito: “Slam? meglio 2 set su 3 per attrarre un pubblico più giovane. L’età media di un appassionato di tennis è di 61 anni. Credo che dobbiamo cambiare qualcosa”

La possibilità che i tornei del Grand Slam si giochino al meglio dei tre set è stata discussa questa settimana a Londra e se Rafael Nadal era totalmente contrario, lo stesso non si può dire di Novak Djokovic.

Il numero uno del mondo ha aperto le porte a un cambio di formato nei principali tornei del circuito mondiale. “Sono d’accordo a giocare al meglio dei tre set ovunque, anche se i Grand Slams sono sempre stati al dei cinque. Storicamente è sempre stato così, quindi non secondo me non c’è possibilità di cambiamento. Penso che già abbiamo abbastanza tornei e partite durante tutto l’anno. Abbiamo la stagione più lunga di tutti gli sport al mondo, dal 1° gennaio alla fine di novembre. Letteralmente ogni settimana c’è un torneo da qualche parte nel mondo”.

“Non vedo motivo di continuare a giocare al meglio dei cinque set, se non per il motivo storico, è sempre stato così ed è una tradizione. Penso anche che oggi il tipo di attenzione da parte dei fan più giovani sia minore. Per poter migliorare il prodotto che è il tennis, a livello commerciale e di marketing, dobbiamo adattarci alle esigenze dei più giovani”, ha continuato.

“Purtroppo abbiamo una statistica un po’ allarmante, uno studio che ha dimostrato che l’età media di un appassionato di tennis è di 61 anni. Credo che dobbiamo cambiare qualcosa. È chiaro che siamo uno sport che ha sempre voluto mantenere la tradizione, cosa che rispetto, ma allo stesso tempo non abbiamo potuto esplorare nuove possibilità. Non siamo mai entrati in quel campo. Ogni volta che ne parliamo, non vedo molto sostegno, non vedo la volontà di pensare strategicamente a cosa possiamo fare per attirare un pubblico più giovane verso il nostro sport”, ha concluso.