Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 23 novembre)

Pochi tennisti italiani saranno impegnati in questi giorni nei vari tornei internazionali del circuito Juniores. Tre azzurri disputeranno le qualificazioni del torneo G3 di Sobota (Polonia), il cui inizio è fissato per la giornata di domani (lunedì 23 novembre), mentre Sami Stracquadanio è impegnato in queste ore in un G5 a Nastola (Finlandia).

