Ranking ITF Under 18: Luca Nardi diventerà il numero uno italiano nel 2021. Paoletti comanda al femminile

Come cambieranno le classifiche mondiali giovanili al termine della stagione? Nel ricordarvi che a fine anno usciranno dal ranking Under 18 tutti i tennisti nati nel 2002 per sopraggiunti limiti di età, andiamo ad osservare quali saranno le principali variazioni per quanto concerne i giocatori italiani.

Dei primi dieci nostri connazionali nel ranking ITF maschile, ben nove sono del 2002 a cominciare dagli unici due Top-20, Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Luca Nardi, attuale n.51 del mondo, diventerà il primo italiano in classifica: stando all’ultimo aggiornamento reso noto dall’ITF, dovrebbe recuperare una quindicina di posizioni andandosi a posizione attorno alla 35esima posizione. Il numero due d’Italia diventerà Giorgio Tabacco (2003), ora n.252 ma da gennaio sicuro di fare il suo ingresso in Top-200: alle sue spalle troveremo Giulio Perego (2003), Alessio Tramontin (2003), Gabriele Piraino (2003), Daniel Bagnolini (2003), Pietro Pampanin (2003), Daniele Minighini (primo 2004 d’Italia) e Mariano Tammaro (2004).

Ci saranno sicuramente meno cambiamenti nella classifica ITF femminile: dalla Top-10 italiana, infatti, usciranno esclusivamente Melania Delai, Sara Ziodato e Sofia Rocchetti. Matilde Paoletti, attuale n.28 del mondo, guadagnerà circa dodici posizioni portandosi a ridosso della Top-15 e confermandosi numero uno d’Italia, seguita da Beatrice Ricci (2003), Eleonora Alvisi (2003), Lisa Pigato (2003) e Alessandra Simone (2003). Entreranno nelle prime dieci italiane Arianna Zucchini (2003), Giulia Martinelli (2004) e Georgia Pedone (2004).

RANKING MASCHILE – PRIMI DIECI ITALIANI

10. Luciano Darderi (2002) 1453.75

18. Flavio Cobolli (2002) 1150

51. Luca Nardi (2003) 746.25

54. Samuel Vincent Ruggeri (2002) 716.25

60. Leonardo Malgaroli (2002) 660.25

73. Matteo Gigante (2002) 579.75

76. Biagio Gramaticopolo (2002) 568.75

89. Lorenzo Rottoli (2002) 530

96. Francesco Maestrelli (2002) 508.75

152. Alberto Orso (2002) 356.75

RANKING FEMMINILE – PRIME DIECI ITALIANE

28. Matilde Paoletti (2003) 1024

30. Melania Delai (2002) 1009.75

60. Beatrice Ricci (2003) 751

61. Eleonora Alvisi (2003) 747.25

64. Lisa Pigato (2003) 719.75

90. Alessandra Simone (2003) 601.5

173. Camilla Zanolini (2003) 374

214. Asia Serafini (2003) 312.25

226. Sara Ziodato (2002) 292.5

231. Sofia Rocchetti (2002) 288.25