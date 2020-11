ATP Sofia: I risultati completi dei Quarti di Finale. Out Salvatore Caruso

Fuori Salvatore Caruso nei quarti di finale.

Il 27enne siciliano di Avola, n.82 ATP, è stato sconfitto dal francese Richard Gasquet, n.49 ATP con il risultato di 76 (3) 75 dopo 1 ora e 55 minuti di partita.

Da segnalare che nel primo set Caruso avanti per 3 a 1 nel tiebreak, subiva la rimonta del transalpino che conquistava sei dei sette punti a disposizione conquistando la frazione per 7 punti a 4.

Nel secondo set l’azzurro sotto per 3 a 5, recuperava il break ed impattava sul 5 pari, ma proprio dal 5 a 5 Gasquet conquistava due game consecutivi vincendo la partita per 7 a 5.

ATP Sofia 250 | Indoor | e325.615 – Quarti di Finale

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Radu Albot vs [5] Adrian Mannarino



2. [3] Alex de Minaur vs Jannik Sinner



3. Fabrice Martin / Hugo Nys vs [2] Jamie Murray / Neal Skupski



4. [6] John Millman vs Vasek Pospisil (non prima ore: 17:00)



5. Richard Gasquet vs Salvatore Caruso