Tim Henman non sarà il capitano della Gran Bretagna nell’ ATP Cup del 2021 e rivela il motivo

L’ex numero quattro del mondo Tim Henman ha annunciato in una recente intervista che non sarà il capitano della nazionale britannica nella seconda edizione della ATP Cup nel 2021.

Tim Henman ha capitanato la squadra nella prima edizione all’inizio di quest’anno, con il quale è riuscito a raggiungere i quarti di finale. Tuttavia, l’ex tennista ha già fatto sapere che non andrà alla prossima edizione e ne spiega il motivo:

“La questione della quarantena mi farebbe stare molto tempo lontano da casa (…) Sicuramente se le cose tornassero alla normalità l’anno prossimo, se fossi invitato, naturalmente prenderei in considerazione l’idea di partecipare di nuovo alla competizione perché penso che sia stato un bell’avvenimento. Mi piaceva stare in campo con i giocatori ed era una cosa che non avevo mai fatto prima. È stato tutto molto divertente”.

Ricordiamo che Tennis Australia sta già preparando un format che potrebbe cambiare se i confini in Australia rimarranno chiusi con la possibilità che l’ ATP Cup e altri tornei vengano trasferiti tutti a Melbourne.