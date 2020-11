Jonas Forejtek domina Marin Cilic nel torneo di Sofia. E’ il terzo giocatore classe 2001 a vincere una partita nel circuito maggiore (Video)

Jonas Forejtek, un giovane tennista ceco di 19 anni che ha guidato la classifica mondiale juniores e ha vinto gli US Open Junior del 2019, ha ottenuto ieri la migliore vittoria della sua carriera qualificandosi per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Sofia, in Bulgaria, dove ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, proprio perché è uno dei giovani più promettenti da considerare nel circuito nei prossimi anni. E’ la prima vittoria in carriera nel circuito ATP.

Il giovane ceco, uno dei tanti tennisti del suo paese e della sua generazione che sta salendo in classifica – è ancora al n.399° ATP – ha sconfitto al primo turno del torneo nientemeno che il croato Marin Cilic, ex top 3 e attualmente fuori dai primi 40 del mondo, per 6-3 e 6-2, in una partita che ha completamente dominato ed il cui risultato poteva essere ancora più pesante in termini di game

Jonas però è solo il terzo giocatore nato nel 2001 a vincere una partita a livello ATP dopo Jannik Sinner (ne ha vinte 25) e Brandon Nakashima (3).