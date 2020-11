Nuovo grave infortunio per Sabine Lisicki: la tedesca si ritira dal doppio nel torneo WTA di Linz

La sfortuna continua a perseguitare Sabine Lisicki. La tennista tedesca, capace di raggiungere la dodicesima posizione del ranking WTA in singolare nel maggio 2012 (l’anno successivo raggiunse la finale a Wimbledon), era impegnata questa settimana nel doppio al WTA di Linz insieme alla britannica Jodie Burrage: nel corso del primo set del match di primo turno contro Eikeri/Sizikova (punteggio di 6-5 in favore di Lisicki/Burrage), la nativa di Troisdorf ha accusato un bruttissimo infortunio alla caviglia, con probabile coinvolgimento del ginocchio, mentre stava per scendere a rete.

Crollata a terra, ha urlato a causa del dolore ed è scoppiata immediatamente in lacrime. Nonostante gli immediati soccorsi, vista la gravità dell’infortunio non è potuta rimanere in campo e dunque assieme a Burrage è stata costretta al ritiro. Per Sabine Lisicki, che non disputava un torneo ufficiale da inizio settembre (nel 125k di Praga raggiunse il quarto turno in singolare battendo Murray, Wagner e Muramatsu prima di cedere a Francesca Jones), si tratta dell’ennesima nota negativa in una carriera costellata continuamente da problemi fisici.