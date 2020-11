Curiosità dal circuito Junior: sabato da record a Santa Tecla, oltre 40 partite disputate per assegnare i titoli

Il torneo Juniores G4 di Santa Tecla (El Salvador), disputato la scorsa settimana, è stato ampiamente penalizzato dalla pioggia. Il maltempo, infatti, ha ricoperto un ruolo da assoluto protagonista per tre giorni (da mercoledì a venerdì) costringendo gli organizzatori a non far disputate nemmeno un incontro per ben 72 ore: dopo aver concluso i vari match di primo turno dei quattro tabelloni (singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile) nella giornata di martedì, si è reso necessario uno sforzo incredibile da parte di César Nolasco, direttore del torneo nonché DT della Federazione Tennis di El Salvador, e del supervisor dell’ITF che hanno dovuto cercare una “strada alternativa” per portare a termine la manifestazione entro la giornata di sabato.

Il 7 novembre, grazie alla tregua concessa dal maltempo, sono stati organizzati ben 44 incontri (con inizio alle 8.30) su nove campi: prima i vari match di secondo turno di singolare, poi i quarti di finale di singolare /doppio, le semifinali di singolare/doppio e le due finali di singolare. Gli ultimi atti dei tornei di coppia, infatti, non si sono disputati per scelta congiunta tra organizzatori e giocatori coinvolti nelle partite. Tutte le gare, al fine di consentire uno svolgimento più rapido ed un minor sforzo per gli atleti, si sono disputate con la formula del punteggio ridotto: Rodrigo Pacheco Mendez, vincitore del singolare maschile, ha disputato quattro partite in un giorno chiudendo il torneo con un’affermazione in due set su Alvaro Guillen Meza, numero uno del seeding; la statunitense Mia Slama, invece, ha giocato addirittura cinque partite in poche ore (quattro incontri di singolare più il quarto di finale in doppio) imponendosi nella finalissima sulla messicana Martinez Hernandez.