Dominic Thiem aggiorna i suoi tifosi dopo i problemi avuti al piede e a pochi giorni dalle Finals di Londra

L’austriaco Dominic Thiem ha deciso di non andare a Parigi-Bercy dopo essersi infortunato al piede durante la sua partecipazione al torneo di Vienna.

In una pubblicazione sul suo sito web, il recente vincitore degli US Open ha aggiornato i suoi tifosi di come si sta preparando all’importante evento che si terrà tra pochi giorni: le ATP Finals di Londra. “Dopo aver perso nei quarti di finale a Vienna, mi sono fermato per qualche giorno per riprendermi dall’infortunio al piede e poi ho iniziato ad allenarmi per Londra. È stata una settimana con mille cose per la testa. (…) Questo mercoledì volerò a Londra con un mini-team per cercare di fare bene nell’ultimo torneo dell’anno. Ricordo ancora l’edizione dello scorso anno, dove ho perso 6-7 nel terzo set contro Tistsipas. Sono stati solo un paio di punti a decidere il paradiso o l’inferno”, ha dichiarato l’austriaco.