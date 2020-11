Stan Wawrinka elimina Andrey Rublev, giocatore del momento ed è approda ai quarti a Bercy (Con il video della partita)

Stan Wawrinka negli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy è partito malissimo dopo un primo set dove ha subito i colpi di Andrey Rublev. E invece l’elvetico si è imposto in rimonta per 1-6 6-4 6-3 sull’uomo del momento, che in stagione ha fatto suoi ben cinque tornei, uno in più del numero uno al mondo Novak Djokovic.

Il 35enne nella prima frazione ha dovuto concedere per ben tre volte il servizio, apparendo in balia del 23enne avversario. Ma nel secondo set lo svizzero ha ritrovato i suoi colpi migliori e ha raddrizzato l’incontro, con un break al settimo game che ha portato tutti al set decisivo. Qui Stan ha piazzato l’allungo vincente non lasciando più rientrare l’avversario, diventato improvvisamente più falloso. Nei quarti Wawrinka se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev (7).