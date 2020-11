Break Point – A Davis Cup Story, documentario sulla Coppa Davis che verrà rilasciato gratuitamente a partire dal 26 novembre su Rakuten TV

Rakuten TV ha annunciato oggi l’imminente anteprima di Break Point: A Davis Cup Story, il documentario sulla più antica e importante competizione internazionale di tennis al mondo. Il documentario, prodotto da Kosmos Studios, ripercorre l’ultima edizione del torneo – svoltosi a Madrid nel 2019 – durante il quale la Spagna ha vinto per la sesta volta, in scena con un format completamente rinnovato: fase finale a 18 squadre e disputata in una sola settimana.

Break Point: A Davis Cup Story si concentra sulle storie delle due squadre finaliste della competizione: Spagna e Canada. La Spagna, con Nadal come numero 1 e quattro titoli di Coppa Davis tra i suoi successi, contro le giovanili della squadra canadese, guidata dal 20enne Denis Shapovalov, che ha avuto la possibilità di vincere la prima Coppa Davis per il suo paese .

Per entrambe le squadre, la Coppa Davis 2019 è stata ricca di emozioni, con le sconfitte di alcuni dei loro protagonisti per infortunio o addirittura ritirate durante la competizione. Il documentario racconta con grande emozione la storia personale di Roberto Bautista che, dopo aver temporaneamente abbandonato la competizione per la morte del padre, è tornato a sostenere la sua squadra, ha giocato la finale e ha portato la vittoria per la Spagna.

Break Point: A Davis Cup Story, disponibile gratuitamente ed esclusivamente su Rakuten TV dal 26 novembre, mostra le motivazioni, le sfide e gli ostacoli delle squadre partecipanti e presenta le incredibili testimonianze dei principali protagonisti del torneo. Oltre a Nadal, Bautista, Khachanov, Rublev, include anche interviste esclusive con Feliciano López, il capitano spagnolo Sergi Bruguera o il capitano canadese Frank Dancevic, tra gli altri.

Rakuten TV, che quest’anno festeggia il suo decimo anniversario, presenterà Break Point: A Davis Cup Story nella sezione FREE della piattaforma, rendendolo disponibile gratuitamente in tutta Europa. Con questo nuovo lancio, la piattaforma continua ad espandere il suo catalogo di contenuti esclusivi, originali e gratuiti, insieme ad altri documentari di successo all’interno del Canale Rakuten Stories, come Matchday – Inside FC Barcelona, MessiCirque, il documentario su Sadio Mané Made in Senegal, Andrés Iniesta – L’Eroe Inaspettato, I Segreti de La Roja – Campioni del Mondo 2010, o Ride your Dream che racconta l’avventura di Ana Carrasco, la prima donna a vincere un campionato del mondo di motociclismo.

Break Point: A Davis Cup Story è la nuova produzione di Kosmos Studios, la società di produzione, fondata dal giocatore del FC Barcelona Gerard Piqué nel 2017 che fa parte della Kosmos Holding. Nel 2019, Rakuten Inc. e la società di produzione hanno presentato insieme Matchday: Inside FC Barcelona, la serie di documentari creata da Barça Studios in associazione con Rakuten H Collective Studio e Producciones del Barrio, che ha mostrato i segreti del Barça durante la stagione 2018-2019.