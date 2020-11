Diego Schwartzman conquista i quarti a Bercy ed è ad una vittoria dalle ATP Finals: “Farò di tutto per essere a Londra”

Il tennista argentino Diego Schwartzman è sempre più vicino a qualificarsi per le ATP Finals di Londra dopo aver battuto questa mattina negli ottavi di finale del torneo di Bercy lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina con un doppio 61.

Con questo risultato, Diego Schwartzman è a una sola vittoria di distanza da un posto alle Finals ATP di Londra, quindi sarà per lui determinante raggiungere le semifinali a Bercy oppure basterà anche che Pablo Carreno Busta non vinca il torneo nella capitale francese. Con questo risultato, il canadese Milos Raonic è fuori dalla corsa per Londra.

El Peque ha parlato della partita di oggi: “Non pensavo di avere vita così facile oggi. Mi aspettavo una partita molto difficile, abbiamo giocato 10 giorni fa e lui è arrivato molto vicino alla vittoria. Penso di aver fatto tutto molto bene, ho servito bene, mi sono mosso bene, quindi ho avuto buone sensazioni, da qui il buon risultato”.

A separarlo da Londra ci sarà Alex De Minaur o Daniil Medvedev: “Sarà una partita difficile. Fokina è un giocatore molto aggressivo, cerca sempre di accelerare la palla. Domani sarà diverso, Medvedev e De Minaur sono grandi difensori. Sarà una partita diversa, ma farò di tutto per essere a Londra e se avrò l’occasione cercherò di afferrarla”.