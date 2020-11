Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. Avanza come un treno Andrey Rublev. 40 partite vinte nel 2020

Andrey Rublev, numero otto del mondo, continua ad essere in un momento di grande forma e si è qualificato questa sera per gli ottavi di finale del torneo di Parigi Bercy, in quella che è stata la sua undicesima vittoria consecutiva, la ventesima nelle ultime 21 partite.

L’ultima vittima è stato Radu Albot. Rublev ha giocato alla grande ed ha vinto facilmente con lo score di 6-1 6-2, in soli 58 minuti di gioco. In tutto il duello, la superiorità del russo non è mai stata messa in discussione, a riprova il fatto che non ha concesso alcuna palla break nel corso dell’incontro.

Rublev, con questo successo, ha ottenuto la 40esima vittoria della stagione ed è diventato il tennista con più vittorie nel 2020.

ATP Masters 1000 Paris 1000 | Indoor | e3.901.015 – 2° Turno

COURT CENTRAL – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [SE] Kevin Anderson vs [3] Daniil Medvedev



ATP Paris Kevin Anderson Kevin Anderson 6 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] * 6 Vincitore: D. MEDVEDEV per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 -* 6-6 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 6-5 → 6-6 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 5-4 → 5-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Anderson 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

2. [6] Diego Schwartzman vs Richard Gasquet



ATP Paris Diego Schwartzman [6] Diego Schwartzman [6] 7 6 Richard Gasquet Richard Gasquet 5 3 Vincitore: D. SCHWARTZMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Gasquet 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 3-1 → 4-1 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Schwartzman 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 3-0 R. Gasquet 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Gasquet 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-4 → 5-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Schwartzman 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Pierre-Hugues Herbert vs [10] Milos Raonic



ATP Paris Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert 4 4 Milos Raonic [10] Milos Raonic [10] 6 6 Vincitore: M. RAONIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 P. Herbert 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Raonic 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Raonic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Raonic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Raonic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Raonic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 2-1 → 2-2 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

4. [4] Alexander Zverev vs Miomir Kecmanovic



ATP Paris Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 6 6 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 2 2 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 M. Kecmanovic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

5. [1] Rafael Nadal vs Feliciano Lopez (non prima ore: 18:30)



ATP Paris Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 4 7 6 Feliciano Lopez Feliciano Lopez 6 6 4 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Nadal 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 F. Lopez 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 5-4 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 F. Lopez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 4-2 → 4-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 F. Lopez 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 2-1 R. Nadal 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* ace 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 F. Lopez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 R. Nadal 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Lopez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Nadal 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 R. Nadal 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6

6. [12] Stan Wawrinka vs Tommy Paul



ATP Paris Stan Wawrinka [12] • Stan Wawrinka [12] 40 4 7 5 Tommy Paul Tommy Paul 40 6 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 5-2 T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 df 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 T. Paul 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-2 → 2-3 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 0-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Benjamin Bonzi vs [Q] Alejandro Davidovich Fokina



ATP Paris Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 4 4 Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 6 6 Vincitore: A. DAVIDOVICH FOKINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 B. Bonzi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Yoshihito Nishioka vs Adrian Mannarino



ATP Paris Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 3 7 3 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 6 6 6 Vincitore: A. MANNARINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 3-6 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-4 → 3-5 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [16] Alex de Minaur vs Lorenzo Sonego



ATP Paris Alex de Minaur [16] Alex de Minaur [16] 6 7 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 3 5 Vincitore: A. DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 A. de Minaur 15-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 3-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Jordan Thompson vs [15] Borna Coric



ATP Paris Jordan Thompson Jordan Thompson 2 6 6 Borna Coric [15] Borna Coric [15] 6 4 2 Vincitore: J. THOMPSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 B. Coric 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-2 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 0-2 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Thompson 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 1-3 J. Thompson 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. [LL] Radu Albot vs [5] Andrey Rublev



ATP Paris Radu Albot Radu Albot 1 2 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 6 6 Vincitore: A. RUBLEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Rublev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 R. Albot 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 R. Albot 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

6. [8] Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin vs [Alt] Marcus Daniell / Philipp Oswald



ATP Paris Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin [8] Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin [8] 6 6 Marcus Daniell / Philipp Oswald Marcus Daniell / Philipp Oswald 4 2 Vincitori: MELZER / ROGER-VASSELIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 6-2 M. Daniell / Oswald 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 M. Daniell / Oswald 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 M. Daniell / Oswald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 M. Daniell / Oswald 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 M. Daniell / Oswald 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Daniell / Oswald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 4-2 → 4-3 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Daniell / Oswald 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 M. Daniell / Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Daniell / Oswald 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Max Purcell / Luke Saville vs Austin Krajicek / Franko Skugor



ATP Paris Max Purcell / Luke Saville Max Purcell / Luke Saville 3 3 Austin Krajicek / Franko Skugor Austin Krajicek / Franko Skugor 6 6 Vincitori: KRAJICEK / SKUGOR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Purcell / Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 A. Krajicek / Skugor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Purcell / Saville 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Krajicek / Skugor 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Purcell / Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Krajicek / Skugor 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 M. Purcell / Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Krajicek / Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 M. Purcell / Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Krajicek / Skugor 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Krajicek / Skugor 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-5 → 2-5 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 A. Krajicek / Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 A. Krajicek / Skugor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 0-2 → 0-3 M. Purcell / Saville 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Krajicek / Skugor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [Alt] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop vs [WC] Hugo Gaston / Ugo Humbert (non prima ore: 12:30)



ATP Paris Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop 6 6 Hugo Gaston / Ugo Humbert Hugo Gaston / Ugo Humbert 3 4 Vincitori: AREVALO / MIDDELKOOP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arevalo / Middelkoop 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 5-4 → 6-4 H. Gaston / Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 5-3 → 5-4 M. Arevalo / Middelkoop 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 H. Gaston / Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 M. Arevalo / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 H. Gaston / Humbert 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 M. Arevalo / Middelkoop 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 H. Gaston / Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 H. Gaston / Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arevalo / Middelkoop 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 H. Gaston / Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 M. Arevalo / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 H. Gaston / Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 M. Arevalo / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Gaston / Humbert 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Arevalo / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Gaston / Humbert 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. Jamie Murray / Neal Skupski vs Aisam-Ul-Haq Qureshi / Stefanos Tsitsipas



4. Sander Gille / Joran Vliegen vs Daniil Medvedev / Jan-Lennard Struff



ATP Paris Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 4 7 10 Daniil Medvedev / Jan-Lennard Struff Daniil Medvedev / Jan-Lennard Struff 6 6 8 Vincitori: GILLE / VLIEGEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 D. Medvedev / Struff 1-0 S. Gille / Vliegen 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 df 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 5-6 5-7 5-8 6-8 7-8 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 df 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* df 6-6 → 7-6 D. Medvedev / Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 D. Medvedev / Struff 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Medvedev / Struff 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 3-3 → 4-3 D. Medvedev / Struff 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 D. Medvedev / Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Medvedev / Struff 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 1-0 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Medvedev / Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 D. Medvedev / Struff 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Medvedev / Struff 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Medvedev / Struff 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev / Struff 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

5. [WC] Adrian Mannarino / Gilles Simon vs Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz



ATP Paris Adrian Mannarino / Gilles Simon Adrian Mannarino / Gilles Simon 1 2 Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz 6 6 Vincitori: AUGER-ALIASSIME / HURKACZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Mannarino / Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 2-4 A. Mannarino / Simon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Mannarino / Simon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 df 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Mannarino / Simon 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 A. Mannarino / Simon 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-4 → 0-5 A. Mannarino / Simon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-3 → 0-4 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. Mannarino / Simon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime / Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Rohan Bopanna / Oliver Marach vs [9] Fabrice Martin / Jean-Julien Rojer