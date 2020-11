Masters 1000 Parigi Bercy: Delude Matteo Berrettini eliminato da Marcos Giron (con il video del match point)

Prestazione deludente quella di Matteo Berrettini sconfitto questa sera (notte!) nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Parigi Bercy.

L’azzurro accreditato della testa di serie n.7, dopo il bye dell’esordio, è stato sconfitto dall’americano Marcos Giron classe 1993 e n.91 del mondo con il risultato di 76 (3) 67 (0) 75 dopo 2 ore e 48 minuti di partita.

Con questo risultato, salvo ulteriori forfait nelle Finals, Matteo è fuori dalle ATP Finals.

Primo set: Berrettini nel primo gioco mancava una palla break e da quel momento i servizi la facevano da padrone e la naturale conclusione era il tiebreak (solo con Giron che sul 5 pari è andato a due punti dal perdere la battuta ma non ha concesso break point).

Nel tiebreak Matteo avanti per 3 a 1, ridava il minibreak con un doppio fallo sul 3 a 2 e poi cedeva complessivamente sei punti consecutivi e perdeva la frazione per 7 punti a 3.

Secondo set: L’azzurro sul 3 pari, dal 40 pari commetteva due doppi falli consecutivi e concedeva il break con il fallo di piede chiamato sulla seconda palla.

Nel game successivo però Giron, dal 40-15, aveva un po’ di paura e commetteva qualche gratuito ed anche un doppio fallo ed arrivava così il controbreak di Berrettini che impattava sul 4 pari.

Sul 5 pari l’azzurro, dal 15-40, annullava due pericolose palle break e poi si andava al tiebreak dopo che l’americano teneva ai vantaggi il turno di servizio sul 6 a 5, ma senza concedere set point.

Il tiebreak era dominato dal n.1 italiano che conquistava la frazione per 7 punti a 0 con Giron che nell’ultimo punto commetteva anche un doppio fallo.

Terzo set: Berrettini tra il primo ed il sesto gioco mancava complessivamente ben sei palle break con l’americano che riusciva a salvarsi e si portava sul 4 a 3.

Sul 5 a 6 però all’improvviso, dal 30-15 con Berrettini che era alla battuta, il romano cedeva 3 punti consecutivi e Giron questa volta non tremava e alla prima palla match a disposizione piazzava il break e conquistava la partita per 7 a 5.

Sulla palla match Marcos piazzava un bel passante di diritto vincente dopo un attacco piuttosto profondo dell’azzurro.

ATP Paris Matteo Berrettini [7] Matteo Berrettini [7] 6 7 5 Marcos Giron Marcos Giron 7 6 7 Vincitore: M. GIRON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* df 6-6 → 7-6 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 M. Giron 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 3-4 → 4-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df df 3-3 → 3-4 M. Giron 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Giron 0-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 ace 3*-3 df 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Giron 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

