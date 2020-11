Masters 1000 Parigi Bercy: Il programma di Mercoledì 04 Novembre

COURT CENTRAL – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [SE] Kevin Anderson vs [3] Daniil Medvedev

2. [6] Diego Schwartzman vs Richard Gasquet

3. [WC] Pierre-Hugues Herbert vs [10] Milos Raonic

4. [4] Alexander Zverev vs Miomir Kecmanovic OR John Millman

5. [1] Rafael Nadal vs Feliciano Lopez (non prima ore: 18:30)

6. [12] Stan Wawrinka vs Tommy Paul

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Benjamin Bonzi vs [Q] Alejandro Davidovich Fokina

2. Yoshihito Nishioka vs Adrian Mannarino

3. [16] Alex de Minaur vs Lorenzo Sonego

4. Jordan Thompson vs [15] Borna Coric

5. [LL] Radu Albot vs [5] Andrey Rublev

6. [8] Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin vs [Alt] Marcus Daniell / Philipp Oswald

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Max Purcell / Luke Saville vs Austin Krajicek / Franko Skugor

2. [Alt] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop vs [WC] Hugo Gaston / Ugo Humbert (non prima ore: 12:30)

3. Jamie Murray / Neal Skupski vs Aisam-Ul-Haq Qureshi / Stefanos Tsitsipas

4. Sander Gille / Joran Vliegen vs Daniil Medvedev / Jan-Lennard Struff

5. [WC] Adrian Mannarino / Gilles Simon vs Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz

6. Rohan Bopanna / Oliver Marach vs [9] Fabrice Martin / Jean-Julien Rojer