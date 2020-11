Jannik Sinner tra Sofia e Ortisei

Jannik Sinner si è ritirato la scorsa settimana dopo soli 9 minuti e 3 game nel match contro Andrei Rublev nel torneo di Vienna.

L’azzurro ha dovuto rinunciare per colpa di una vescica al piede destro “Ma non è niente di grave” ha dichiarato il manager di Sinner Alex Vittur a SportNews.

Nel frattempo, il 19enne è tornato a Monaco, dove sta raccogliendo le forze per l’ultimo sprint della stagione.

Jannik si è preso una settimana di pausa e con ogni probabilità sarà al via nel torneo ATP di Sofia in programma dal prossimo 09 novembre (è entrato nelle qualificazioni). La settimana successiva è in programma il torneo Challenger in Val Gardena ad Ortisei. Pronta già una wild card, ma la partecipazione non è ancora certa.

Queste le parole di Sinner sui social: “Hey ragazzi, mi dispiace di non aver potuto terminare il mio match a Vienna, ma io sto lavorando con il mio team per essere al meglio della forma a Sofia. Ringrazio ad ogni modo il torneo di Vienna per avermi concesso una wild card, è un grandissimo torneo e ci tornerò volentieri”.