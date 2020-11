Una curiosità dal torneo Masters 1000 di Parigi Bercy. Il vincitore del 2020 sarà inedito

Siamo ancora a metà del primo turno del torneo Masters 1000 di Parigi Bercy, ma l’edizione 2020 della manifestazione è già storica per un motivo cuiroso.

Per la prima volta dal 1990 (il torneo è iniziato nel 1968), non abbiamo un solo campione uscente presente al secondo turno della competizione. Karen Khachanov, 23 anni, russo, vincitrice dell’edizione nel 2018, era l’unico vincitore del titolo presente nel main draw di quest’anno ma è stato eliminato al primo turno.

Tutti gli altri giocatori che ancora sono in attività e che avevano già vinto a Parigi non sono, per un motivo o per un altro, nella capitale francese: Novak Djokovic, Jack Sock, Andy Murray, Roger Federer e Jo-Wilfried Tsonga.

Una cosa è certa: domenica prossima avremo un nuovo campione.