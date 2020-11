Guy Forget: “Non capisco il motivo di alcune assenze a Bercy”

Guy Forget, direttore del Masters 1000 di Paris-Bercy, nel corso del “media day” appena prima dell’avvio del torneo non ha nascosto la propria delusione per alcune assenze importanti, non motivate da infortuni. Ecco alcuni passaggi delle sue parole.

“Il torneo è porte chiuse, è certamente un fattore che ci dispiace molto, ma il torneo si disputa, quindi non va così male vista la situazione attuale a Parigi ed in Francia. Sono deluso e rattristato dal fatto che alcuni giocatori sarebbero potuti venire e così avere una grande chance per competere e giocare bene. Il torneo mette in palio 1000 punti ATP per il vincitore… è uno dei nove eventi più importanti della stagione dopo gli Slam. Quindi, perché privarsi della possibilità di giocare, quando già per mesi non hanno potuto colpire una palla in un torneo del tour? Quando una carriera finisce, per motivi fisici, per ragioni di classifica, molti giocatori dicono a se stessi: ‘Ah è stato comunque fantastico, ho avuto l’opportunità di giocare, di guadagnarmi da vivere, di giadagnare punti ATP, di regalare emozioni al pubblico…’. Per quei pochi giocatori che sono assenti, lo trovo un peccato. Ma gli altri diciamo grazie, e va bene così”.

Le parole di Forget non indicano alcun giocatore in particolare, ma è molto probabile che i bersagli delle sue critiche siano rivolti soprattutto a Thiem, Shapovalov (che non giocando a Bercy ha di fatto “scelto” di non provare a rincorrere l’ultimissimo treno per le ATP Finals), e ai due francesi Monfils e Paire, due “stelle” di casa che non figurano nel tabellone pur non essendo infortunati. Gael Monfils dalla ripresa del tour ha giocato 4 tornei, collezionando altrettante sconfitte al primo match. Ha ammesso di “aver perso ritmo e fiducia”, tanto da decidere di chiudere la stagione subito dopo il k.o. patito da Pablo Carreno-Busta a Vienna. Male anche Paire, capace di vincere un solo match dalla ripresa (1°t a Roland Garros), molto frustrato dalla sua positività al virus e problemi vari, tanto da affermare di aver subito un crollo nella propria motivazione, incapace di tirare fuori il miglior tennis in stadi vuoti e con condizioni nei tornei non facili. Infatti anche a Roma l’avevamo visto assai nervoso…

Nel tabellone di Bercy mancano 11 dei primi 30 del ranking: oltre ai già citati e Novak Djokovic (ha scelto di focalizzarsi sulle Finals), assenti anche Roberto Bautista Agut (ha dichiarato forfait per un problema al gomito), Fabio Fognini (ha chiuso la sua stagione dopo aver contratto il Covid-19), Grigor Dimitrov (problema al piede patito nel suo ultimo match a Vienna), John Isner e Cristian Garin. Forget ha concluso affermando “Non so quanto possa aver influito la diminuzione nel prize money in quest’edizione, ma purtroppo la situazione è questa, ai giocatori non resta che accettarla e far fronte comune per superare queste grandi difficoltà”.

Marco Mazzoni