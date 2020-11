Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati completi del Turno Decisivo di Qualificazione. Cecchinato e Travaglia superano le quali. Caruso lucky loser. Fuori Mager (con il tabellone completo compresi i qualificati)

Cecchinato e Travaglia superano le quali. Fuori Travaglia e Caruso (con il tabellone completo compresi i qualificati).

Md

(1) Nadal, Rafael vs Bye

Krajinovic, Filip vs Lopez, Feliciano

Thompson, Jordan vs (Q) Delbonis, Federico

(Q) Fucsovics, Marton vs (15) Coric, Borna

(9) Carreno Busta, Pablo vs (WC) Gaston, Hugo

Basilashvili, Nikoloz vs Struff, Jan-Lennard

(Q) Cecchinato, Marco vs (Q) Gombos, Norbert

Bye vs (8) Goffin, David

(4) Zverev, Alexander vs Bye

Kecmanovic, Miomir vs Millman, John

Nishioka, Yoshihito vs Andujar, Pablo

Mannarino, Adrian vs Lajovic, Dusan

(12) Wawrinka, Stan vs Evans, Daniel

Simon, Gilles vs Paul, Tommy

Hurkacz, Hubert vs (LL) Albot, Radu

Bye vs (5) Rublev, Andrey

(6) Schwartzman, Diego vs Bye

Gasquet, Richard vs Fritz, Taylor

(LL) Coria, Federico vs (WC) Bonzi, Benjamin

(Q) Davidovich Fokina, Alejandro vs (11) Khachanov, Karen

(16) de Minaur, Alex vs (Q) Travaglia, Stefano

Sonego, Lorenzo vs Bublik, Alexander

(LL) Djere, Laslo vs (SE) Anderson, Kevin

Bye vs (3) Medvedev, Daniil

(7) Berrettini, Matteo vs Bye

Ramos-Vinolas, Albert vs (Q) Giron, Marcos

Sandgren, Tennys vs (WC) Herbert, Pierre-Hugues

Bedene, Aljaz vs (10) Raonic, Milos

(14) Auger-Aliassime, Felix vs Cilic, Marin

(LL) Caruso, Salvatore vs (WC) Moutet, Corentin

Humbert, Ugo vs Ruud, Casper

Bye vs (2) Tsitsipas, Stefanos

ATP Masters 1000 Paris 1000 | Indoor | e3.901.015 – TD Quali

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Laslo Djere vs [11] Marcos Giron



ATP Paris Laslo Djere [2] Laslo Djere [2] 6 6 Marcos Giron [11] Marcos Giron [11] 7 7 Vincitore: M. GIRON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Giron 0-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Giron 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Giron 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 L. Djere 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Djere 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Djere 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 L. Djere 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [1] Marton Fucsovics vs [9] Vasek Pospisil



ATP Paris Marton Fucsovics [1] Marton Fucsovics [1] 4 7 6 Vasek Pospisil [9] Vasek Pospisil [9] 6 6 2 Vincitore: M. FUCSOVICS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 5-2 → 6-2 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 V. Pospisil 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-4 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 V. Pospisil 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [7] Marco Cecchinato vs [12] Federico Coria (non prima ore: 14:00)



ATP Paris Marco Cecchinato [7] Marco Cecchinato [7] 7 6 Federico Coria [12] Federico Coria [12] 6 2 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 5-1 F. Coria 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 F. Coria 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 F. Coria 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Coria 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [5] Stefano Travaglia vs [14] Gianluca Mager (non prima ore: 15:00)



ATP Paris Stefano Travaglia [5] Stefano Travaglia [5] 6 7 Gianluca Mager [14] Gianluca Mager [14] 2 5 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 6-5 → 7-5 G. Mager 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 G. Mager 30-0 5-3 → 5-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Mager 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Mager 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Travaglia 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-2 → 6-2 G. Mager 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-1 → 5-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Mager 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 G. Mager 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

ATP Paris Norbert Gombos Norbert Gombos 7 4 6 Radu Albot [10] Radu Albot [10] 5 6 4 Vincitore: N. GOMBOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Albot 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 N. Gombos 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 N. Gombos 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 R. Albot 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 R. Albot 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Gombos 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Albot 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 N. Gombos 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Albot 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 N. Gombos 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 R. Albot 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 N. Gombos 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. Norbert Gombosvs [10] Radu Albot

2. [6] Federico Delbonis vs [13] Yannick Hanfmann



ATP Paris Federico Delbonis [6] • Federico Delbonis [6] 0 6 2 Yannick Hanfmann [13] Yannick Hanfmann [13] 0 1 1 Vincitore: F. DELBONIS per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Delbonis 2-1 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Delbonis 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0

3. [3] Alejandro Davidovich Fokina vs [8] Salvatore Caruso