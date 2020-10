ATP Vienna e Nur-Sultan: Il programma completo delle Finali. Lorenzo Sonego alla caccia del titolo (con il video delle semifinali di Vienna e Nur Sultan)

ATP 500 Vienna

1. [3] Lukasz Kubot/ Marcelo Melovs Jamie Murray/ Neal Skupski2. [LL] Lorenzo Sonegovs [5] Andrey Rublev(non prima ore: 14:00)

ATP 250 Nur-Sultan

Center Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs [2] Max Purcell / Luke Saville

2. [3] Adrian Mannarino vs [4] John Millman (non prima ore: 11:00)