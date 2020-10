Masters 1000 Parigi Bercy: Il Tabellone di Qualificazione con l’order of play. Diversi azzurri al via

ATP Masters 1000 Paris 1000 | Indoor | e3.901.015

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Laslo Djere vs [WC] Antoine Cornut-Chauvinc

2. [4] Pablo Cuevas vs Norbert Gombos

3. [1] Marton Fucsovics vs [WC] Arthur Cazaux

4. [6] Federico Delbonis vs Andrej Martin

5. [3] Alejandro Davidovich Fokina vs Paolo Lorenzi (non prima ore: 14:00)

6. [WC] Arthur Rinderknech vs [12] Federico Coria

7. [5] Stefano Travaglia vs Pedro Sousa

COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Roberto Carballes Baena vs [11] Marcos Giron

2. Alessandro Giannessi vs [10] Radu Albot

3. [WC] Elliot Benchetrit vs [9] Vasek Pospisil

4. Bernabe Zapata Miralles vs [13] Yannick Hanfmann

5. Marc Polmans vs [8] Salvatore Caruso (non prima ore: 14:00)

6. [7] Marco Cecchinato vs Jason Jung

7. Daniel Elahi Galan vs [14] Gianluca Mager