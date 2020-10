Mikhail Kukushkin: “Difficile ritornare al top della forma dopo il lockdown, ma ce la sto mettendo tutta”

Mikhail Kukushkin è l’unico tennista kazako ancora in corsa nel torneo ATP 250 di Nur-Sultan: l’attuale numero 91 del ranking ATP, vittorioso all’esordio sull’argentino Federico Delbonis in tre set, ha parlato ai canali ufficiali della manifestazione a poche ore dalla sfida con Benoit Paire, primo favorito per la conquista del titolo.

“Ho sempre giocato in questo impianto davanti a tantissimo pubblico e adesso vedere le tribune vuote mi fa un effetto veramente strano. Dobbiamo abituarci a queste nuove regole, è una sfida per tutti noi. La pandemia ha cambiato l’intera popolazione mondiale, ora è difficile ritornare al top della forma ma ce la sto mettendo tutta: penso che l’Astana Open rappresenti una grande opportunità per me per guadagnare buone posizioni in classifica mondiale. Sono molto contento di poter giocare sugli stessi campi in cui mi sono allenato per una vita, il tennis non è ancora uno sport molto praticato in Kazakistan ma vorrei ringraziare il Presidente della Federazione, Bulat Utemuratov, per gli sforzi che sta compiendo per far crescere questa disciplina nel Paese. Ora possiamo contare anche su un torneo ATP e ciò mi rende orgoglioso“.