Challenger Amburgo e Marbella: I risultati completi del Secondo Turno. Sconfitte con rammarico per Mager e Gaio. Fuori anche Giustino (Video)

Gianluca Mager, 25enne di Sanremo, n.96 del ranking e terzo favorito del torneo di Marbella, è stato sconfitto con il punteggio di 46 75 61, dopo un’ora e 51 minuti, dal colombiano Daniel Elahi Galan, n.132 ATP.

Semaforo rosso anche per Federico Gaio, 28enne di Faenza, n.136 ATP, battuto per 36 76(1) 64, dopo tre ore e 6 minuti di lotta, dal ceco Vit Kopriva, n.323 del ranking, proveniente dalle qualificazioni,

Niente da fare pure per Lorenzo Giustino: il 29enne napoletano, n.146 ATP, è stato eliminato per 61 63, in un’ora e 9 minuti, dallo spagnolo Jaume Munar, n.108 ATP e sesta testa di serie.

Challenger Hamburg CH | Indoor | e44.820 – 2° Turno

Center Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [8] Oscar Otte vs Cedrik-Marcel Stebe



CH Hamburg Oscar Otte [8] Oscar Otte [8] 3 3 Cedrik-Marcel Stebe Cedrik-Marcel Stebe 6 6 Vincitore: C. STEBE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 O. Otte 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 O. Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 C. Stebe 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Stebe 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Otte 0-15 0-30 df 0-40 3-5 → 3-6 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 O. Otte 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. Stebe 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 O. Otte 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 C. Stebe 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 O. Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 0-0 → 0-1

2. Botic Van de Zandschulp vs [LL] Illya Marchenko



CH Hamburg Botic Van de Zandschulp Botic Van de Zandschulp 6 7 Illya Marchenko Illya Marchenko 4 5 Vincitore: B. VAN DE ZANDSCHULP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 I. Marchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-5 → 5-5 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. Van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 I. Marchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Marchenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 I. Marchenko 0-15 0-30 df 0-40 4-4 → 5-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 2-3 → 2-4 I. Marchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Van de Zandschulp 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 I. Marchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [1] Andre Begemann / David Pel vs Marc-Andrea Huesler / Kamil Majchrzak (non prima ore: 15:30)



CH Hamburg Andre Begemann / David Pel [1] Andre Begemann / David Pel [1] 6 3 Marc-Andrea Huesler / Kamil Majchrzak Marc-Andrea Huesler / Kamil Majchrzak 7 6 Vincitori: HUESLER / MAJCHRZAK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Begemann / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 M. Huesler / Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Begemann / Pel 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Huesler / Majchrzak 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Begemann / Pel 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Huesler / Majchrzak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Begemann / Pel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Huesler / Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Begemann / Pel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Begemann / Pel 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Huesler / Majchrzak 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Begemann / Pel 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Huesler / Majchrzak 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 A. Begemann / Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Huesler / Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Begemann / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Huesler / Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Begemann / Pel 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Huesler / Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Begemann / Pel 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 M. Huesler / Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] J.J. Wolf vs Roman Safiullin



CH Hamburg J.J. Wolf [3] J.J. Wolf [3] 6 4 Roman Safiullin Roman Safiullin 7 6 Vincitore: R. SAFIULLIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Wolf 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 4-4 → 4-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 R. Safiullin 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 J. Wolf 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 3-0 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 J. Wolf 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Wolf 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [WC] Benito Sanchez Martinez / Cedrik-Marcel Stebe vs [4] Lloyd Glasspool / Alex Lawson (non prima ore: 15:30)



CH Hamburg Benito Sanchez Martinez / Cedrik-Marcel Stebe Benito Sanchez Martinez / Cedrik-Marcel Stebe 1 3 Lloyd Glasspool / Alex Lawson [4] Lloyd Glasspool / Alex Lawson [4] 6 6 Vincitori: GLASSPOOL / LAWSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Sanchez Martinez / Stebe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 L. Glasspool / Lawson 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 3-5 B. Sanchez Martinez / Stebe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Glasspool / Lawson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Sanchez Martinez / Stebe 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Glasspool / Lawson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Sanchez Martinez / Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Glasspool / Lawson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. Sanchez Martinez / Stebe 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Glasspool / Lawson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-5 → 1-6 B. Sanchez Martinez / Stebe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 1-4 → 1-5 L. Glasspool / Lawson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 B. Sanchez Martinez / Stebe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Glasspool / Lawson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 B. Sanchez Martinez / Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Lawson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

Challenger Marbella CH | Terra | e44.820 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Elahi Galan vs [3] Gianluca Mager



CH Marbella Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 4 7 6 Gianluca Mager [3] Gianluca Mager [3] 6 5 1 Vincitore: D. GALAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 G. Mager 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Elahi Galan 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 4-1 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Elahi Galan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Mager 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 D. Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 G. Mager 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 D. Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Mager 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Elahi Galan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Mager 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Jay Clarke vs Carlos Taberner



CH Marbella Jay Clarke Jay Clarke 6 6 3 Carlos Taberner Carlos Taberner 7 1 6 Vincitore: C. TABERNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-2 → 1-3 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 C. Taberner 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 3-0 → 4-0 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-0 → 3-0 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 df 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 J. Clarke 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 C. Taberner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Taberner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Clarke 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Lorenzo Giustino vs [6] Jaume Munar



CH Marbella Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 1 3 Jaume Munar [6] Jaume Munar [6] 6 6 Vincitore: J. MUNAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Munar 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. Steven Diez / Blaz Rola vs Carlos Taberner / Bernabe Zapata Miralles



CH Marbella Steven Diez / Blaz Rola Steven Diez / Blaz Rola 6 6 Carlos Taberner / Bernabe Zapata Miralles Carlos Taberner / Bernabe Zapata Miralles 3 0 Vincitori: DIEZ / ROLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 C. Taberner / Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-0 → 6-0 S. Diez / Rola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 C. Taberner / Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 S. Diez / Rola 0-15 15-15 40-15 ace ace 2-0 → 3-0 C. Taberner / Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Diez / Rola 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Taberner / Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 S. Diez / Rola 15-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Taberner / Zapata Miralles 15-0 30-0 ace 4-2 → 4-3 S. Diez / Rola 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 C. Taberner / Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 S. Diez / Rola 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 C. Taberner / Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 S. Diez / Rola 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. Taberner / Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Vit Kopriva vs Federico Gaio



CH Marbella Vit Kopriva Vit Kopriva 3 7 6 Federico Gaio Federico Gaio 6 6 4 Vincitore: V. KOPRIVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 V. Kopriva 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Kopriva 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 V. Kopriva 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Kopriva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

2. [4] Gerard Granollers / Pedro Martinez vs [Alt] Vit Kopriva / Jaroslav Pospisil (non prima ore: 14:00)