Giulio Perego a segno nel circuito Under 18: l’azzurro conquista il torneo di Atlanta e scala 179 posizioni

Il classe 2003 Giulio Perego ha conquistato il suo primo titolo in carriera nel circuito Juniores: l’azzurro ha infatti sbaragliato la concorrenza nel G4 di Atlanta (Stati Uniti) imponendosi in finale sul padrone di casa Aidan Kim, numero tre del seeding, costretto al ritiro per infortunio sul punteggio di 6-1 2-0.

Il diciassettenne italiano, che alla vigilia della manifestazione si trovava al n.555 della classifica mondiale U18, compie un grande balzo nella graduatoria ITF andando ad occupare la posizione n.376 (+179), diventando così il tredicesimo azzurro in ordine di classifica, il terzo nato nel 2003 dopo Luca Nardi (49, -4) e Giorgio Tabacco (247, -3). Questa settimana Perego giocherà un altro torneo negli Stati Uniti, a Orlando: al primo turno se la vedrà con il qualificato Jackson Armistead.

IL PERCORSO DI GIULIO PEREGO AD ATLANTA

R1 – b. Nicholas Godsick (USA) 4-6 6-3 6-1

R2 – b. Colton Smith (USA) 6-1 6-1

QF – b. Azuma Visaya (4,USA) 6-3 6-4

SF – b. Nishesh Basavareddy (2,USA) 3-6 6-2 6-2

F – b. Aidan Kim (3,USA) 6-1 2-0 Rit.