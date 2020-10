Annacone: “Dibattito sul GOAT? Non credo sia assoluto, e non contano solo gli Slam”

Dopo il grandissimo successo di Rafa Nadal a Roland Garros, che è valso allo spagnolo il ventesimo titolo Slam in carriera (come Roger Federer), non si attenua il dibattito nel mondo della racchetta sul più grande di sempre. Un parere molto interessante è arrivato da Paul Annacone, che dopo una discreta carriera da giocatore ha avuto il privilegio di allenare sia Pete Sampras che Roger Federer. In una recente intervista Tennis Magazine ha espresso alcuni concetti in merito al “GOAT”, ecco alcuni passaggi.

“Esser riuscito a vincere 13 volte uno Slam è qualcosa di folle. Credo che possa essere considerato il più grande risultato nella storia dello sport, è un obiettivo che non puoi nemmeno lontanamente pensare di superare”.

“Il più grande di tutti i tempi? Personalmente non credo affatto nel concetto stesso di GOAT. Semmai possiamo discutere su chi ha ottenuto il maggior numero di successi, più vittorie nella sua carriera. Per questo bisogna considerare le vittorie negli Slam, ovviamente, ma non solo: anche le settimane passate in vetta al ranking, i successi nei più grandi tornei come i Masters 1000, le Davis Cup, ecc.”

“Molti considerano come metro assoluto le vittorie negli Slam, e lo fanno anche i giocatori, ma non è l’unico dato rilevante, non è così per tutti. Ad esempio, parlando con Pete Sampras, mi confidò che il più grande risultato da lui raggiunto in carriera non è stato vincere 14 Slam e nemmeno 7 volte Wimbledon, ma i 6 anni consecutivi terminati da n.1 del mondo nel ranking ATP. Tutti pensano agli Slam, ma se prendiamo questo record di Sampras, è qualcosa di enorme. Quindi il dibattito sul GOAT alla fine va preso per quello è, un’opinione”.