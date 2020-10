Challenger Amburgo e Marbella: I risultati con il dettaglio del Day 1. Pellegrino nel main draw. Marcora sconfitto al primo turno in Germania (Video)

Challenger Hamburg CH | Indoor | e44.820 – 1° Turno

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Kamil Majchrzak vs Roberto Marcora



CH Hamburg Kamil Majchrzak [1] Kamil Majchrzak [1] 6 6 Roberto Marcora Roberto Marcora 3 3 Vincitore: K. MAJCHRZAK

2. Maxime Cressy vs [WC] Maximilian Marterer



CH Hamburg Maxime Cressy Maxime Cressy 4 4 Maximilian Marterer Maximilian Marterer 6 6 Vincitore: M. MARTERER

3. Kimmer Coppejans vs Yannick Maden (non prima ore: 14:00)



CH Hamburg Kimmer Coppejans Kimmer Coppejans 0 1 Yannick Maden Yannick Maden 6 6 Vincitore: Y. MADEN

4. Sebastian Ofner vs [PR] Dustin Brown



CH Hamburg Sebastian Ofner Sebastian Ofner 7 6 Dustin Brown Dustin Brown 6 2 Vincitore: S. OFNER

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Henri Laaksonen vs Mikael Torpegaard



CH Hamburg Henri Laaksonen [6] Henri Laaksonen [6] 6 3 6 Mikael Torpegaard Mikael Torpegaard 3 6 4 Vincitore: H. LAAKSONEN

2. Lukas Lacko vs [7] Nikola Milojevic



CH Hamburg Lukas Lacko Lukas Lacko 5 4 Nikola Milojevic [7] Nikola Milojevic [7] 7 6 Vincitore: N. MILOJEVIC

3. Arthur Rinderknech vs [2] Taro Daniel (non prima ore: 14:00)



CH Hamburg Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 3 6 4 Taro Daniel [2] Taro Daniel [2] 6 3 6 Vincitore: T. DANIEL

4. [LL] Hugo Gaston vs [5] Sumit Nagal



CH Hamburg Hugo Gaston • Hugo Gaston 40 6 Sumit Nagal [5] Sumit Nagal [5] 40 5 Secondo servizio

Md

(1) Coria, Federico vs (Q) Gimeno Valero, Carlos

Diez, Steven vs (WC) Gomez-Herrera, Carlos

Zapata Miralles, Bernabe vs (PR) Robredo, Tommy

(Alt) Muller, Alexandre vs (7) Sousa, Pedro

(4) Carballes Baena, Roberto vs (Q) Kopriva, Vit

Gaio, Federico vs (WC) Kuhn, Nicola

Alcaraz, Carlos vs Giustino, Lorenzo

(Q) Bonadio, Riccardo vs (6) Munar, Jaume

(8) Kovalik, Jozef vs Clarke, Jay

Taberner, Carlos vs Ramanathan, Ramkumar

(Q) Pellegrino, Andrea vs Galan, Daniel Elahi

Giannessi, Alessandro vs (3) Mager, Gianluca

(5) Martin, Andrej vs Domingues, Joao

Rola, Blaz vs Janvier, Maxime

(WC) Rune, Holger Vitus Nodskov vs (Alt) Benchetrit, Elliot

Vilella Martinez, Mario vs (2) Martinez, Pedro

Challenger Marbella CH | Terra | e44.820 – TDQ e 1° Turno Md

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Bernabe Zapata Miralles vs [PR] Tommy Robredo



CH Marbella Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 0 6 3 Tommy Robredo • Tommy Robredo 0 0 0 Vincitore: B. ZAPATA MIRALLES per ritiro

2. [WC] Holger Vitus Nodskov Rune vs [Alt] Elliot Benchetrit



CH Marbella Holger Vitus Nodskov Rune Holger Vitus Nodskov Rune 6 4 4 Elliot Benchetrit Elliot Benchetrit 1 6 6 Vincitore: E. BENCHETRIT

3. Mario Vilella Martinez vs [2] Pedro Martinez (non prima ore: 14:00)



CH Marbella Mario Vilella Martinez Mario Vilella Martinez 2 1 Pedro Martinez [2] Pedro Martinez [2] 6 6 Vincitore: P. MARTINEZ

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [8] Jozef Kovalik vs Jay Clarke



CH Marbella Jozef Kovalik [8] Jozef Kovalik [8] 3 5 Jay Clarke Jay Clarke 6 7 Vincitore: J. CLARKE

2. Blaz Rola vs Maxime Janvier



CH Marbella Blaz Rola Blaz Rola 4 6 6 Maxime Janvier Maxime Janvier 6 2 4 Vincitore: B. ROLA

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andrea Arnaboldi vs [5] Andrea Pellegrino Q



CH Marbella Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 6 4 2 Andrea Pellegrino [5] Andrea Pellegrino [5] 3 6 6 Vincitore: A. PELLEGRINO

2. [5] Andrej Martin vs Joao Domingues



CH Marbella Andrej Martin [5] Andrej Martin [5] 3 6 6 Joao Domingues Joao Domingues 6 3 7 Vincitore: J. DOMINGUES

3. [Alt] Alexandre Muller vs [7] Pedro Sousa (non prima ore: 14:30)