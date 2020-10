ATP Colonia 2 e Anversa: I risultati completi delle Semifinali. Ugo Umbert in finale ad Anversa dopo aver salvato 4 match point

Ugo Humbert giocherà questa domenica la seconda finale in carriera nel circuito maggiore dopo aver vinto uno degli incontri più lunghi della stagione nel circuito ATP.

Il talentuoso francese, che negli ultimi mesi è stato in gran forma e che questa settimana occupa il 38° posto nella classifica mondiale, ha battuto Daniel Evans, il britannico numero 35 ATP, in semifinale, per 4-6, 7-6(7) 6-4, in una partita durata 3 ore e 8 minuti. Evans ha avuto quattro (!) match point nel tiebreak del secondo set, tre dei quali sul proprio servizio.

ATP Cologne 2 250 | Indoor | e325.61 – Semifinali

bett1 Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Marcus Daniell / Philipp Oswald vs [3] Kevin Krawietz / Andreas Mies



ATP Cologne 2 Marcus Daniell / Philipp Oswald Marcus Daniell / Philipp Oswald 4 3 Kevin Krawietz / Andreas Mies [3] Kevin Krawietz / Andreas Mies [3] 6 6 Vincitori: KRAWIETZ / MIES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Daniell / Oswald 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Daniell / Oswald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Daniell / Oswald 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 K. Krawietz / Mies 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Daniell / Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Daniell / Oswald 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Daniell / Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 3-5 → 4-5 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 M. Daniell / Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Daniell / Oswald 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 2-1 → 2-2 M. Daniell / Oswald 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Daniell / Oswald 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [1] Alexander Zverev vs [WC] Jannik Sinner (non prima ore: 19:00)



ATP Cologne 2 Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 7 6 Jannik Sinner Jannik Sinner 6 3 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 df 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 6-5 → 6-6 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [5] Felix Auger-Aliassime vs [2] Diego Schwartzman



ATP Cologne 2 Felix Auger-Aliassime [5] • Felix Auger-Aliassime [5] 30 4 3 Diego Schwartzman [2] Diego Schwartzman [2] 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 3-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 4-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

ATP Antwerp 250 | Indoor | e394.800 – Semifinali

Center Court – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [Alt] Pablo Andujar / Sander Arends vs [2] John Peers / Michael Venus



ATP Antwerp Pablo Andujar / Sander Arends Pablo Andujar / Sander Arends 3 4 John Peers / Michael Venus [2] John Peers / Michael Venus [2] 6 6 Vincitori: PEERS / VENUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Peers / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Andujar / Arends 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 P. Andujar / Arends 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 J. Peers / Venus 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 P. Andujar / Arends 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 P. Andujar / Arends 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 P. Andujar / Arends 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df ace 3-5 → 3-6 P. Andujar / Arends 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Peers / Venus 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 P. Andujar / Arends 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 J. Peers / Venus 30-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Andujar / Arends 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Peers / Venus 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 P. Andujar / Arends 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 J. Peers / Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. Daniel Evans vs Ugo Humbert (non prima ore: 15:30)



ATP Antwerp Daniel Evans Daniel Evans 6 6 4 Ugo Humbert Ugo Humbert 4 7 6 Vincitore: U. HUMBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 D. Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Evans 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Evans 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* df 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Evans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [8] Alex de Minaur vs [4] Grigor Dimitrov (non prima ore: 17:30)



ATP Antwerp Alex de Minaur [8] Alex de Minaur [8] 7 6 6 Grigor Dimitrov [4] Grigor Dimitrov [4] 6 7 4 Vincitore: A. DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 1*-6 df 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 3-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 A. de Minaur 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [5] Sander Gille / Joran Vliegen vs Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop