Challenger Marbella: Il Tabellone di Qualificazione con l’order of play. Al via tre azzurri

Challenger Marbella CH | Terra | e44.820

(1) Muller, Alexandre vs (WC) Gimeno Valero, Carlos

(WC) Kuznetsov, Andrey vs (7) Oliveira, Goncalo

(2) Jaziri, Malek vs Ortega-Olmedo, Roberto

Kuzmanov, Dimitar vs (8) Bonadio, Riccardo

(3) Krstin, Pedja vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Cervantes, Inigo vs (5) Pellegrino, Andrea

(4) Lamasine, Tristan vs Barranco Cosano, Javier

Kopriva, Vit vs (6) Blancaneaux, Geoffrey

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Malek Jaziri vs Roberto Ortega-Olmedo

2. [1] Alexandre Muller vs [WC] Carlos Gimeno Valero

3. [4] Tristan Lamasine vs Javier Barranco Cosano (non prima ore: 12:30)

4. [WC] Inigo Cervantes vs [5] Andrea Pellegrino (non prima ore: 14:30)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Dimitar Kuzmanov vs [8] Riccardo Bonadio

2. [WC] Andrey Kuznetsov vs [7] Goncalo Oliveira

3. Vit Kopriva vs [6] Geoffrey Blancaneaux (non prima ore: 12:30)

4. [3] Pedja Krstin vs Andrea Arnaboldi