ATP Anversa: Luca Nardi vince il primo set ma poi cede alla distanza contro Giron. Fuori Salvatore Caruso (con il video della partita)

Salvatore Caruso è stato eliminato all’esordio nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Anversa.

L’azzurro, n. 79 del ranking mondiale, superate le qualificazioni, ha ceduto 62 36 63, dopo quasi due ore di lotta, al britannico Daniel Evans, n.35 del ranking.

Sfiora l’impresa nella sua prima volta in un main draw del circuito maggiore

Luca Nardi, n.917 ATP, in gara con una wild card. Nardi per un set e mezzo ha dominato Marc Giron, n.97 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Poi dal 64 4-3 l’azzurrino ha incassato un parziale do nove giochi ad uno: 46 64 61 lo score, in un’ora e 43 minuti, in favore di Giron.

