ATP Colonia 2: Cambia l’avversario di Jannik Sinner

Cambia l’avversario di Jannik Sinner nel primo turno del torneo ATP 250 di Colonia 2.

L’azzurro che avrebbe dovuto sfidare il polacco Hubert Hurkacz fermato da una intossicazione alimentare, ora affronterà il lucky loser australiano James Duckworth classe 1992 e n.97 ATP.

Md

(1) Zverev, Alexander vs Bye

Verdasco, Fernando vs Millman, John

(LL) Nagal, Sumit vs Kecmanovic, Miomir

(LL) Popyrin, Alexei vs (8) Mannarino, Adrian

(3) Shapovalov, Denis vs Bye

Thompson, Jordan vs Simon, Gilles

Sandgren, Tennys vs (Q) Herbert, Pierre-Hugues

(WC) Sinner, Jannik vs (LL) Duckworth, James

(7) Struff, Jan-Lennard vs (SE) Cecchinato, Marco

Nishioka, Yoshihito vs Edmund, Kyle

(Q) Gerasimov, Egor vs (WC) Altmaier, Daniel

Bye vs (5) Auger-Aliassime, Felix

(9) Cilic, Marin vs Johnson, Steve

(Q) Dzumhur, Damir vs Davidovich Fokina, Alejandro

(SE) Petrovic, Danilo vs (Q) Novak, Dennis

Bye vs (2) Schwartzman, Diego