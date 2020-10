ATP Anversa: Il Main Draw. Luca Nardi nel tabellone principale grazie ad una wild card

Esordio in un ATP per Nardi

Gli organizzatori del torneo 250 di Anversa (al via lunedì prossimo) hanno assegnato una wild card per il tabellone principale al giovanissimo e promettente azzurro Luca Nardi (17enne, nato il 6 agosto 2003). Sarà l’esordio per Nardi in un torneo ATP.

Il sorteggio gli assegna un qualificato come avversario; in caso di vittoria, troverebbe al secondo turno la testa di serie n.1 del seeding David Goffin. Tuttavia la partecipazione del miglior tennista belga al torneo è fortemente a rischio, visto che l’ultimo tampone effettuato è risultato ancora positivo al virus Covid-19.

Nardi è l’unico italiano nel tabellone principale del torneo. Caruso e Seppi scendono in campo domani nel primo match di qualificazioni.

Md

(1) Goffin, David vs Bye

Qualifier vs (WC) Nardi, Luca

Paul, Tommy vs Lopez, Feliciano

Gasquet, Richard vs (8) de Minaur, Alex

(4) Dimitrov, Grigor vs Bye

Nishikori, Kei vs Andujar, Pablo

Qualifier vs Norrie, Cameron

Bedene, Aljaz vs (5) Raonic, Milos

(6) Lajovic, Dusan vs Tiafoe, Frances

Qualifier vs Evans, Daniel

(WC) Bergs, Zizou vs Ramos-Vinolas, Albert

Bye vs (3) Khachanov, Karen

(7) Fritz, Taylor vs Opelka, Reilly

Moutet, Corentin vs Qualifier

(WC) Coppejans, Kimmer vs Humbert, Ugo

Bye vs (2) Carreno Busta, Pablo