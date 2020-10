Petra Kvitova chiude la stagione 2020: “Possiamo solo sperare che il 2021 sia un anno migliore”

Petra Kvitova ha deciso di terminare la sua stagione 2020, annunciando sui social network che non giocherà più tornei per quest’anno.

È anche vero che c’erano già poche opzioni per competere, anche se una di queste era il WTA di Ostrava, un evento che si terrà la prossima settimana vicino al suo paese.

Non è bastato però questo per convincere la ceca di giocare un altro torneo, quindi dovremo aspettare il prossimo anno per vederla di nuovo in azione.

“È la fine della mia stagione 2020 e volevo ringraziarvi tutti. È stato un anno difficile per tutti e possiamo solo sperare che il 2021 sia un anno migliore.” – dichiara Petra.