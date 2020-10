David Goffin attende il test negativo per giocare il torneo di casa di Anversa

Uno dei giocatori che ha recentemente contratto il dannato coronavirus è David Goffin. La sua prestazione al Roland Garros è stata piuttosto opaca, incapace di affrontare un buon Jannik Sinner al primo turno, e pochi giorni dopo è arrivata la sua positività al virus.

Il belga era ottimista, e ad oggi non mostra piu’ alcun sintomo ma è risultato nuovamente positivo nell’ultimo test effettuato nella giornata di martedì.

Ora David è in attesa del risultato di un nuovo test effettuato ieri, che gli permetterà di giocare ad Anversa se sarà negativo. In caso contrario, molto probabilmente non sarà in grado di giocare nel torneo di casa.