Natela Dzalamidze polemica con l’ITF: “Questa settimana 5 tornei maschili, noi abbiamo solo un 25k in Francia”

Concluso il Roland Garros, il circuito maggiore maschile è rimasto in Europa con tre tornei ATP in corso di svolgimento tra San Pietrburgo, Santa Margherita di Pula e Colonia, a cui vanno aggiunti due Challenger ad Alicante e Lisbona oltre a tre appuntamenti Futures in Francia, Egitto e Tunisia. La situazione è ben diversa, invece, per il circuito femminile: nessun torneo WTA programmato in questa settimana e, allo stesso tempo, solamente quattro manifestazioni a livello ITF, di cui solo un evento con montepremi pari a $25.000.

Le giocatrici, in particolare quelle di “secondo piano”, non hanno preso affatto bene la decisione degli organi internazionali di dare in questa settimana poche opportunità per giocare tornei ufficiali in una stagione resa già piuttosto complicata dall’emergenza Coronavirus. Natela Dzalamidze, ventisettenne russa con un best ranking in Top-60 nella classifica WTA di doppio ed ex n.245 in singolare (attualmente occupa la posizione n.1227), si è espressa polemicamente sui social: “Siete seri? Cinque tornei questa settimana, cinque (riferendosi agli eventi ATP e Challenger, ndr)… Mentre noi abbiamo solo un 25k in Francia“.

TORNEI MASCHILI IN CORSO –

ATP 500 San Pietroburgo (Russia)

ATP 250 Sardegna (Italia)

ATP 250 Colonia 1 (Germania)

Challenger 80 Alicante (Spagna)

Challenger 80 Lisbona (Portogallo)

M25+H Rodez (Francia)

M15 Sharm El Sheikh (Egitto)

M15 Monastir (Tunisia)

TORNEI FEMMINILI IN CORSO –

W25 Cherbourg-En-Cotentin (Francia)

W15 Sharm El Sheikh (Egitto)

W15 Funchal (Portogallo)

W15 Monastir (Tunisia)