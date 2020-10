ATP Sardegna: Parlano Lorenzo Musetti e Andrea Pellegrino dopo i successi di oggi (con il programma di domani ed i video della partita di oggi)

Queste le dichiarazioni di Lorenzo Musetti e Andrea Pellegrino rilasciate a SuperTennis dopo le vittorie di oggi nel primo turno del torneo ATP 250 di Sardegna.

Lorenzo Musetti : “Condizioni difficili: passavamo da venti gradi a dieci in un game. Poi vento, pioggia, palline pesanti. Cedo di aver vinto un gran match contro un avversario molto difficile su questa superficie. Come promesso mi sono tagliato i capelli dopo il primo titolo challenger a Forlì. A Parma ho perso di misura la rivincita con Tiafoe e qui il lavoro fatto nelle ultime settimane sta continuando a pagare. E’ un gran momento per il tennis maschile italiano: qui siamo davvero tanti, giovani e più esperti. E sono contento di giocare il doppio con Fognini”.

Andrea Pellegrino : “E’ stata una partita molto dura, fin dall’inizio, anche per via delle difficili condizioni, con tanto vento e campo pesante. Lui all’inizio è stato più solido e si è portato in vantaggio, però sul 5-2 nel secondo set mi ha concesso qualcosa e io sono stato bravo a rimanere agganciato alla partita e alla fine a portarla a casa, anche se Travaglia si è dovuto ritirare. E’ il mio primo successo in un torneo ATP e quindi una grandissima soddisfazione per me, il mio allenatore Vincenzo Carlone e le persone che lavorano ogni giorno al mio fianco. Sono tornato a casa da qualche mese e ora riesco a lavorare con maggiore tranquillità. Devo ringraziare la Federazione per la wild card che mi ha assegnato per poter giocare le qualificazioni di questo torneo: sto facendo del mio meglio per sfruttare l’occasione e ripagare la fiducia”.

FORTE VILLAGE COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andreas Seppi vs Federico Delbonis

2. [5] Lorenzo Sonego vs [WC] Giulio Zeppieri

3. Gianluca Mager vs [WC] Marco Cecchinato

4. Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori vs Fabio Fognini / Lorenzo Musetti (non prima ore: 15:00)

SARDEGNA COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Jozef Kovalik vs [6] Pablo Andujar

2. Roberto Carballes Baena vs [Q] Federico Coria

3. Laslo Djere vs [Q] Sumit Nagal

COURT 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Albert Ramos-Vinolas / David Vega Hernandez vs [3] Marcus Daniell / Philipp Oswald

2. [WC] Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov vs Marcelo Arevalo / Jonny O’Mara

3. Andre Goransson / Jiri Vesely vs Tommy Paul / Frances Tiafoe

4. Artem Sitak / Igor Zelenay vs Pablo Andujar / Pablo Cuevas

