Novak Djokovic ed il perchè giocherà il torneo di Vienna. Il ranking nel mirino

La netta sconfitta di Novak Djokovic nella finale del Roland Garros non ha alterato i piani del serbo per mantenere la leadership della classifica mondiale e, a riprova di ciò, è stata la notizia che il leader del ranking mondiale ha dato in conferenza stampa.

Djokovic ha annunciato che giocherà l’ATP 500 a Vienna tra due settimane e la spiegazione è semplice. Nole, nel Masters 1000 di Parigi Bercy (che si gioca la settimana dopo il torneo austriaco) non riuscirà mai a guadagnare punti, visto che ha vinto l’edizione dello scorso anno e quindi giocare a Vienna è l’unica opzione per aumentare il suo vantaggio.

Tuttavia, il compito sarà piuttosto complicato. Per Vienna ci sono 16 giocatori iscritti tra i primi 20 del mondo. Solo Rafa Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev e Roberto Bautista Agut non parteciperanno all’evento.