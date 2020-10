ATP Sardegna: I risultati completi del Turno decisivo di Quali. Andrea Pellegrino nel main draw. Ora la sfida di primo turno con Travaglia. Fuori Arnaboldi

MD

(1) Fognini, Fabio vs Bye

Carballes Baena, Roberto vs (Q) Coria, Federico

Seppi, Andreas vs Delbonis, Federico

(Q) Kovalik, Jozef vs (6) Andujar, Pablo

(4) Ramos-Vinolas, Albert vs Bye

Moutet, Corentin vs Tiafoe, Frances

Mager, Gianluca vs (WC) Cecchinato, Marco

(LL) Martin, Andrej vs (7) Paul, Tommy

(8) Cuevas, Pablo vs (WC) Musetti, Lorenzo

(Q) Pellegrino, Andrea vs Travaglia, Stefano

Caruso, Salvatore vs Hanfmann, Yannick

Bye vs (3) Ruud, Casper

(5) Sonego, Lorenzo vs (WC) Zeppieri, Giulio

Vesely, Jiri vs Majchrzak, Kamil

Djere, Laslo vs (Q) Nagal, Sumit

Bye vs (2) Lajovic, Dusan

ATP Sardinia 250 | Terra | e271.345 – TD Quali

FORTE VILLAGE COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Andrea Pellegrino vs [7] Danilo Petrovic



ATP Sardinia Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 7 3 6 Danilo Petrovic [7] Danilo Petrovic [7] 6 6 2 Vincitore: Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 A. Pellegrino 30-0 4-5 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Petrovic 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 2-3 → 3-3 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Andrea Arnaboldi vs [5] Jozef Kovalik (non prima ore: 11:30)



ATP Sardinia Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 2 4 Jozef Kovalik [5] Jozef Kovalik [5] 6 6 Vincitore: J. KOVALIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Arnaboldi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 J. Kovalik 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Kovalik 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 2-6

ATP Sardinia Federico Coria [1] Federico Coria [1] 6 6 Kimmer Coppejans [8] Kimmer Coppejans [8] 1 4 Vincitore: Coria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Coria 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [1] Federico Coriavs [8] Kimmer Coppejans

2. [2] Andrej Martin vs [6] Sumit Nagal (non prima ore: 12:00)