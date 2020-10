ATP San Pietroburgo: Il Tabellone di Quali. Nessun azzurro presente

ATP San Pietroburgo – Tabellone di Quali

1. [3] Nikola Milojevicvs Evgeny Karlovskiy2. [1] J.J. Wolfvs Alexey Vatutin(non prima ore: 13:00)3. [WC] Alen Avidzbavs [5] Ernests Gulbis4. [PR] Andrey Kuznetsovvs [7] Viktor Troicki

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Nino Serdarusic vs [8] Cem Ilkel

2. [WC] Pavel Kotov vs [6] Jurij Rodionov

3. [4] Emilio Gomez vs Teymuraz Gabashvili

4. [2] Ilya Ivashka vs Max Purcell