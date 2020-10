Pablo Carreno Busta attacca Novak Djokovic: “Non mi ha sorpreso che si sia lamentato per problemi fisici e abbia chiesto assistenza medica. Ogni volta che perde, fa così”. La replica di Djokovic che parla di problemi al collo e alla spalla

Pablo Carreño Busta è stato sconfitto nei quarti di finale del Roland Garros per mano di Novak Djokovic. Il serbo ha superato lo spagnolo in quattro set ma ha perso il primo e sembrava molto a disagio fisicamente durante l’incontro, con problemi al collo e alla spalla. Ha chiesto assistenza medica e si è ripreso durante l’incontro. Carreño Busta, tuttavia, non era molto convinto dei problemi fisici di Novak.

“Non mi ha sorpreso che si sia lamentato per dei problemi fisici e abbia chiesto assistenza medica. Ogni volta che perde, fa così. Quindi era un buon segnale per me. Era un segnale che stavo giocando bene e che gli causavo delle difficoltà. Novak lo fa da anni. Ogni volta che perde, chiede assistenza medica. Ma subito dopo inizia a giocare normalmente. Niente di nuovo. Non so se questo accade a causa della pressione a cui è sottoposto, se è qualcosa di mentale. Ma di solito è così” – dichiara lo spagnolo.

Risponde Novak Djokovic: “Già prima di entrare in campo non mi sentivo al meglio. Durante il riscaldamento sono successe diverse cose di cui preferirei non entrare nei dettagli. Mentre l’incontro andava avanti, mi sentivo meglio e il dolore è andato praticamente via. Ma non voglio togliere il merito di Pablo per aver giocato un buon primo set. Era più aggressivo di me e ha corso molti rischi. Io avevo poca energia”.

Al serbo è stato poi chiesto il luogo concreto del dolore. “Spalla e collo. Ma non voglio entrare troppo nei dettagli o venire qui a lamentarmi. Sono ancora nel torneo e questa è la cosa più importante”.