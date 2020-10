Roland Garros: Novak Djokovic non al meglio della forma supera Carreno Busta. Sarà semifinale con Tsitsipas

Sono definite le due semifinali di questa versione “autunnale” del Roland Garros. L’ultimo a qualificarsi per il penultimo turno è stato Novak Djokovic, il quale ha penato non poco per avere la meglio sullo spagnolo Pablo Carreno Busta (ATP 18), comunque sconfitto con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 6-4.

Il numero uno al mondo ha dovuto fare i conti fin dall’inizio del match con fastidiosi dolori alla cervicale che lo hanno limitato soprattutto nella prima parte dell’incontro. Guai fisici che, però, il suo avversario non ha saputo completamente sfruttare a proprio favore. Vinto il primo set, l’iberico non è infatti stato capace di affondare ad inizio secondo parziale un colpo che avrebbe potuto essere quasi fatale. Il serbo ha così reagito con la sua proverbiale grinta andando a ribaltare il match. Ora sfiderà il greco Stefanos Tsitsipas (6), mentre l’altra semifinale vedrà opporsi Rafael Nadal (2) a Diego Schwartzman (14).

In precedenza Stefanos Tsitsipas non ci aveva messo molto a liquidare Andrey Rublev (ATP 12) a Parigi. Il greco ha infatti sconfitto il russo in tre set, con il punteggio di 7-5 6-2 6-3, qualificandosi così per le semifinali del Roland Garros. Per il numero 6 al mondo si tratta della seconda volta tra i migliori quattro di un torneo del Grande Slam, dopo gli Australian Open dello scorso anno. E dire che le cose non si erano messe tanto bene per Tsitsipas, che aveva perso il servizio al quinto game del primo parziale. Un vantaggio che però Rublev non ha saputo sfruttare, subendo poi il veemente rientro dell’avversario.

Andrey Rublev vs Stefanos Tsitsipas



GS Roland Garros Andrey Rublev [13] Andrey Rublev [13] 5 2 3 Stefanos Tsitsipas [5] Stefanos Tsitsipas [5] 7 6 6 Vincitore: Stefanos Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-4 → 2-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-30 15-30 30-40 2-5 → 2-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Andrey Rublev 40-15 1-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Novak Djokovic vs Pablo Carreno busta