Cancellato già il torneo di Auckland

Anche il tanto atteso 2021 non si prospetta con i migliori auspici, è stata annunciata la cancellazione del tradizionale ASB Classic di Auckland.

Nonostante la Nuova Zelanda sia stato uno dei paesi meno colpiti dal covid-19 le restrizioni ancora previste impediscono lo svolgimento del torneo.

“Purtroppo dobbiamo confermare che l’ASB Classic non si disputerà nel 2021 a causa delle implicazioni della pandemia Covid-19.

Siamo assolutamente dispiaciuti nel non poter portare il tennis ad Auckland quest’estate, ma non vediamo l’ora di tornare più grandi e migliori che mai nel 2022.” – dichiarano gli organizzatori.

Un Grazie a Carl